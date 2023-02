Infortunio Neymar, il brasiliano fuori in barella! Cos’è successo

Infortunio Neymar, l’attaccante brasiliano del PSG costretto a lasciare il campo in barella: cos’è successo contro il Lille

Un durissimo colpo subito da Neymar, che ha appoggiato malissimo il piede destro sul terreno di gioco. Ecco perchè il brasiliano, nel match tra il PSG e il Lille, in cui è andato anche a segno, ha dovuto lasciare anzitempo il campo.

Fuori in barella per un problema alla caviglia, il numero 10, si può dire, salterà il match di Champions con il Bayern. Attesa per capire l’entità dell’infortunio.