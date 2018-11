Infortunio Ola Aina: un problema muscolare ha costretto il nigeriano ha lasciare il ritiro con la sua Nazionale per tornare a Torino

Brutte notizie in casa Toro. Secondo quanto appreso infatti da siti nigeriani, il calciatore del Torino, Ola Aina, si sarebbe infortunato nel corso del suo ritiro con la Nazionale della Nigeria. Il granata avrebbe rimediato una contusione muscolare che gli ha impedito di giocare sia contro il Sudafrica che contro l’Uganda.

L’esterno mancino è quindi atteso a Torino per sottoporsi a cure mediche e per nuovi esami in grado di capire l’entità dell’infortunio. Non sembrano però così gravi le sue condizioni e non sarebbe quindi in discussione la sua trasferta a Cagliari. Nel caso in cui le sue condizioni dovessero essere più gravi del previsto, Ansaldi è già pronto per prendergli il posto.