Infortunio Osimhen, si ferma l’attaccante del Galatasaray: le sue condizioni preoccupano? Le ultimissime

Infortunio Osimhen, stop per il bomber del Galatasaray: c’è davvero preoccupazione? Le ultimissime dal club

Il Galatasaray di Okan Buruk tornerà in campo sabato 21 febbraio al Konya Buyuksehir Belediye Stadium per affrontare il Konyaspor nella ventitreesima giornata del campionato turco. Una trasferta importante per consolidare il percorso in Süper Lig dopo l’ottima prestazione in UEFA Champions League contro la Juventus.

Per questa gara, però, non ci sarà Victor Osimhen. L’ex attaccante del Napoli non figura nella lista dei convocati: il nigeriano ha accusato un fastidio al polpaccio dopo la sfida europea e lo staff tecnico ha preferito non rischiarlo. La scelta è puramente precauzionale e non desta preoccupazioni in vista del ritorno dei playoff all’Allianz Stadium, dove il Galatasaray dovrà difendere il 5-2 conquistato all’andata.

Nonostante la grande vittoria in Champions, la squadra turca deve ora concentrarsi sul campionato, ma lo farà senza il suo centravanti. Osimhen resterà ai box per smaltire il dolore accusato nelle ultime ore, così da essere al meglio per il prossimo appuntamento europeo, considerato prioritario dal club

COMUNICATO CLUB – Victor Osimhen, che accusa dolore al ginocchio destro, non è stato inserito nella lista della squadra per la partita contro il Konyaspor a titolo precauzionale