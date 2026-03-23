Infortunio Osimhen, intervento chirurgico riuscito dopo il problema al braccio: le ultime sui tempi di recupero

Infortunio Osimhen, intervento chirurgico riuscito dopo il problema al braccio: il comunicato del Galatasaray e i tempi di recupero

Il Galatasaray deve fare i conti con due assenze pesanti dopo la sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Liverpool. Il club turco, infatti, ha perso sia Victor Osimhen, centravanti nigeriano e punto di riferimento dell’attacco, sia Noa Lang, esterno offensivo fermato da un brutto infortunio al dito. Due stop che complicano i piani della squadra in un momento delicato della stagione.

Osimhen operato al braccio destro

L’attenzione principale resta concentrata sulle condizioni di Osimhen, costretto a lasciare il campo già al termine del primo tempo per una frattura al braccio destro. Nella giornata di lunedì 23 marzo, il Galatasaray ha comunicato che l’attaccante nigeriano è stato sottoposto a un intervento chirurgico perfettamente riuscito. L’operazione è stata eseguita presso l’ospedale Maslak Acıbadem dal medico sociale Yener İnce, con esito positivo.

Restano dubbi sui tempi di recupero

La buona riuscita dell’intervento rappresenta una notizia incoraggiante per il club di Istanbul, che però non ha ancora reso noti i tempi di recupero del proprio numero 9. Proprio questo aspetto tiene in apprensione ambiente e staff tecnico, considerando il peso di Osimhen nelle rotazioni offensive della squadra. Il recupero del bomber sarà monitorato nei prossimi giorni, mentre il Galatasaray spera di riaverlo a disposizione il prima possibile per il finale di stagione.

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IL COMUNICATO – «Il nostro giocatore Victor Osimhen, infortunatosi e impossibilitato a continuare a giocare nella trasferta contro il Liverpool negli ottavi di finale di UEFA Champions League, è stato sottoposto oggi a un intervento chirurgico con esito positivo presso l’ospedale Maslak Acıbadem, eseguito dal nostro medico sociale, il dottor Yener İnce. Inviamo i nostri migliori auguri al nostro giocatore e speriamo che possa tornare in campo il prima possibile».