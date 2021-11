Infortunio Osimhen, parla l’amico: «È molto giù di morale, può saltare la Coppa d’Africa»

Akatugba, amico di Victor Osimhen, ha parlato delle condizioni dell’attaccante del Napoli e del suo morale

Oma Akatugba, giornalista e amico di Victor Osimhen, ai microfoni di Radio Marte ha parlato dell’infortunio al volto dell’attaccante del Napoli.

MORALE – «Victor è molto giù, ha una voglia matta di stare in campo e sentir parlare di un possibile stop di due mesi rende il suo stato d’animo molto negativo».

COPPA D’AFRICA – «Non abbiamo ancora notizie, stiamo aspettando per i tempi di recupero. Ovviamente siamo preoccupati per la Coppa d’Africa. Può perdere la competizione? Purtroppo sì, ho parlato con il dottore della Nigeria e mi ha spiegato che a causa delle fratture potrebbe anche perdere la Coppa d’Africa. Molte persone sono spaventate adesso perché lui potrebbe non esserci. Questa però è solo una previsione medica. La gente ora sta pregando in Nigeria per averlo magari almeno per la seconda fase della Coppa. Sia Napoli che Nigeria stanno pregando per lui».