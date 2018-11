Infortunio Padoin, tegola Cagliari: «Spero di esserci col Torino»

Infortunio Padoin, brutte notizie per il Cagliari: terzino a rischio forfait per la sfida con il Torino, le ultime notizie

Infortunio Padoin, tegola per Rolando Maran: laterale a rischio forfait per Cagliari-Torino, gara in programma lunedì. L’ex Juventus ha avvertito un problema muscolare al flessore e le sue condizioni verranno monitorate nelle prossime ore dallo staff medico. E’ stato lo stesso Padoin a parlare del suo infortunio a Radiolina.

Ecco le parole del terzino riportate da Cagliarinews24.com: «Oggi ho accusato un fastidio al flessore. Lunedì proverò a esserci. I granata alternano alti e bassi. Il nostro obiettivo è metterli in difficoltà alla Sardegna Arena. Vincendo faremmo un altro step in classifica. Durante la sosta ci siamo allenati bene e abbiamo ricaricato le pile in vista delle prossime partite».