Infortunio Pafundi, brutte notizie per la Sampdoria: le sue condizioni

Infortunio Pafundi: stop per il talento della Sampdoria, rientro a Bogliasco per gli accertamenti. La speranza è che non si tratti di nulla di grave

L’infortunio di Simone Pafundi ha interrotto bruscamente il percorso di crescita del giovane talento offensivo della Sampdoria. Durante il ritiro con la Nazionale Under 21 di Silvio Baldini, il classe 2006 ha accusato un problema fisico che lo ha costretto a lasciare il gruppo azzurro. Una battuta d’arresto imprevista per uno dei prospetti più promettenti del calcio italiano, che stava iniziando a trovare spazio e continuità in maglia blucerchiata dopo un avvio di stagione altalenante.

Infortunio Pafundi: le prime valutazioni e il ritorno a Bogliasco

Secondo le prime indicazioni, l’infortunio di Pafundi non dovrebbe essere particolarmente grave, ma la prudenza è d’obbligo. Lo staff medico della Sampdoria ha deciso di richiamare subito il giocatore a Bogliasco, dove verranno effettuati controlli più approfonditi per stabilire la reale entità del fastidio muscolare. L’obiettivo è scongiurare qualsiasi rischio di complicazioni e programmare il percorso di recupero più adatto.

Il tecnico Massimo Donati considera Pafundi un elemento chiave per il suo progetto tattico. Il giovane fantasista, dotato di grande tecnica e visione di gioco, rappresenta un valore aggiunto per la Sampdoria, che punta a risalire la classifica di Serie B.

Obiettivo recupero: la Sampdoria non vuole forzare i tempi

Dopo l’infortunio Pafundi, il club doriano ha già impostato un piano di recupero personalizzato. L’intenzione è di riavere il giocatore a disposizione il prima possibile, ma senza affrettare i tempi. Il ragazzo seguirà un percorso graduale, alternando terapie e lavoro differenziato, con la speranza di tornare ad allenarsi in gruppo entro pochi giorni.

Nonostante lo stop, a Genova c’è ottimismo: le prime sensazioni lasciano pensare a un problema di lieve entità. Tuttavia, la Sampdoria preferisce agire con cautela per non compromettere la crescita fisica e mentale di un talento ancora in piena fase di sviluppo.

L’importanza di Pafundi nel progetto blucerchiato

L’infortunio di Pafundi rappresenta un piccolo ostacolo nel percorso di costruzione della Samp di Donati, che ha individuato nel giovane ex Udinese uno dei punti di riferimento per il futuro. Con la sua creatività e il suo mancino raffinato, Pafundi è considerato un potenziale leader tecnico del Doria.

Le prossime ore saranno decisive per definire i tempi di recupero, ma la sensazione è che l’infortunio Pafundi possa risolversi rapidamente, permettendo al talento classe 2006 di tornare presto a illuminare il gioco dei blucerchiati. LEGGI ANCHE >>> Calendario Serie B 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica