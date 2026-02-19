Infortunio Pavlovic, cambio forzato in Milan Como: cosa filtra sulle condizioni del difensore

Infortunio Pavlovic, cambio forzato in Milan Como: ecco cosa filtra sulle condizioni del difensore serbo. La situazione e gli esami in vista

Il Milan deve fare i conti con una nuova e fastidiosa tegola legata all’infermeria. Nel corso del teso recupero della ventiquattresima giornata di Serie A disputato contro il Como, la compagine guidata da Massimiliano Allegri, esperto tecnico livornese, ha perso uno dei suoi pilastri arretrati. Strahinja Pavlovic, roccioso difensore serbo arrivato la scorsa estate dal Salisburgo, è stato infatti costretto ad abbandonare il rettangolo verde anzitempo a causa di un infortunio di natura fisica che ha destato non poca preoccupazione in tutto lo staff medico e tecnico del Diavolo.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La dinamica dell’incidente si è sviluppata proprio nelle battute conclusive della prima frazione di gioco. Il possente centrale balcanico ha subìto un duro colpo, stringendo inizialmente i denti per rimanere in campo fino al duplice fischio dell’arbitro. Tuttavia, il dolore persistente e la difficoltà nei movimenti hanno reso inevitabile una decisione precauzionale durante la pausa negli spogliatoi. Per evitare di aggravare la situazione clinica e rischiare un danno muscolare di maggiore entità, l’allenatore dei Rossoneri ha optato per la sostituzione forzata una volta iniziata la ripresa, ridisegnando tatticamente il pacchetto arretrato. Al posto del numero trentuno è così subentrato Matteo Gabbia, affidabile centrale italiano cresciuto nel vivaio della squadra meneghina.

Nelle prossime ore, il giocatore verrà sottoposto a una serie di esami strumentali presso le strutture cliniche del club. Questi accertamenti medici saranno fondamentali per definire con esattezza l’entità del trauma subìto e, di conseguenza, per stabilire con precisione i tempi necessari per il completo recupero agonistico in vista dei prossimi impegni. I tifosi del club lombardo, in attesa del bollettino ufficiale, incrociano le dita e sperano vivamente che non si tratti di nulla di grave. Un’assenza prolungata rappresenterebbe infatti una grave perdita, soprattutto in virtù della straordinaria stagione disputata fin qui dal difensore, divenuto rapidamente una pedina imprescindibile per la solidità tattica e per gli equilibri difensivi della retroguardia di San Siro.