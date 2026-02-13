Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Lazio News

Infortunio Pedro, le condizioni dell’attaccante biancoceleste: ecco il comunicato ufficiale della Lazio

Published

40 minuti ago

on

By

Pedro

Infortunio Pedro, arriva il comunicato ufficiale della Lazio: ecco come sta l’attaccante biancoceleste. I dettagli

In casa Lazio arriva uno stop inatteso: Pedro è costretto ai box. L’attaccante spagnolo, uscito anzitempo nel quarto di finale di Coppa Italia contro il Bologna, ha riportato un trauma distorsivo-contusivo alla caviglia destra, con un interessamento parziale del complesso capsulo-legamentoso esterno.

La società biancoceleste ha confermato l’esito degli accertamenti e comunicato l’avvio del percorso riabilitativo per il classe ’87. Ora non resta che monitorare l’evoluzione del recupero: Pedro farà il possibile per rientrare rapidamente e tornare a disposizione di Maurizio Sarri.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

COMUNICATO – «Nel pomeriggio odierno, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue.

Il calciatore Pedro è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso la Clinica Villa Mafalda.

Gli accertamenti, effettuati in relazione all’infortunio occorso nel corso della gara Bologna-Lazio, hanno evidenziato un trauma distorsivo-contusivo della caviglia destra con interessamento parziale del complesso capsulo-legamentoso esterno.

L’atleta ha già iniziato il programma riabilitativo specifico e sarà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per la definizione dei tempi di recupero».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato3 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Locatelli Locatelli
Hanno Detto5 ore ago Andrea Bargione

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: «Sto bene, il mister mi ha dato tanta fiducia. Noi non vediamo l’ora di giocare» – VIDEO

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: le sue dichiarazioni del centrocampista alla vigilia del match di Serie A Stasera torna...
Change privacy settings
×