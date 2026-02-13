Infortunio Pedro, le condizioni dell’attaccante biancoceleste: ecco il comunicato ufficiale della Lazio

Infortunio Pedro, arriva il comunicato ufficiale della Lazio: ecco come sta l’attaccante biancoceleste. I dettagli

In casa Lazio arriva uno stop inatteso: Pedro è costretto ai box. L’attaccante spagnolo, uscito anzitempo nel quarto di finale di Coppa Italia contro il Bologna, ha riportato un trauma distorsivo-contusivo alla caviglia destra, con un interessamento parziale del complesso capsulo-legamentoso esterno.

La società biancoceleste ha confermato l’esito degli accertamenti e comunicato l’avvio del percorso riabilitativo per il classe ’87. Ora non resta che monitorare l’evoluzione del recupero: Pedro farà il possibile per rientrare rapidamente e tornare a disposizione di Maurizio Sarri.

COMUNICATO – «Nel pomeriggio odierno, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue.

Il calciatore Pedro è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso la Clinica Villa Mafalda.

Gli accertamenti, effettuati in relazione all’infortunio occorso nel corso della gara Bologna-Lazio, hanno evidenziato un trauma distorsivo-contusivo della caviglia destra con interessamento parziale del complesso capsulo-legamentoso esterno.

L’atleta ha già iniziato il programma riabilitativo specifico e sarà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per la definizione dei tempi di recupero».