Infortunio Rabiot: forfait dell’ultim’ora per Fiorentina Milan? Le condizioni del francese, cosa sta succedendo

Infortunio Rabiot: salta Fiorentina Milan? Le condizioni del centrocampista francese, cosa sta succedendo

Non c’è pace per il Milan. Dopo il mezzo passo falso nel turno infrasettimanale contro il Genoa (1-1 a San Siro), la squadra di Massimiliano Allegri si prepara a una trasferta che ha il sapore di un crocevia fondamentale per la stagione. Domenica i rossoneri scendono in campo all’Artemio Franchi contro la Fiorentina con un imperativo: vincere. I tre punti sono vitali non solo per il morale, ma per la classifica: qualche ora più tardi, infatti, a Milano andrà in scena lo scontro diretto tra Inter e Napoli. Un’occasione d’oro per accorciare le distanze.

Ansia Rabiot: stop in rifinitura

La vigilia, però, porta con sé una pesante tegola. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Adrien Rabiot è in forte dubbio per la sfida. Il centrocampista francese ha subito una botta dolorosa durante l’allenamento di rifinitura, terminando la seduta anzitempo. Lo staff medico predica cautela, ma la decisione finale è demandata alle sensazioni del giocatore: sarà lo stesso Rabiot, in base a come si sentirà domenica mattina al risveglio, a dare l’eventuale disponibilità a scendere in campo.

La mossa di Allegri: Ricci e la mediana inedita

Con l’ex Juventus a mezzo servizio, Allegri ha già pronto il piano B. È stato preallertato Samuele Ricci: il regista ex Torino si candida per una maglia da titolare. Si prospetta dunque un centrocampo quasi sperimentale e totalmente inedito. Accanto a Ricci dovrebbero agire la fisicità dell’inglese Ruben Loftus-Cheek e il dinamismo di Ardon Jashari. E Luka Modric? Anche il Pallone d’Oro croato va verso la panchina. Dopo una settimana ad altissima intensità, il fuoriclasse sembra destinato a un turno di riposo per gestire le energie in vista del prosieguo della stagione. Al Franchi servirà un Milan di lotta e di governo, anche in emergenza.