Infortunio Rebic: quando tornerà l’attaccante del Milan

Milan, infortunio Rebic: il croato non sarà a disposizione di Stefano Pioli prima del prossimo anno, ecco quando rientrerà

Quasi impossibile il rientro di Ante Rebic in questo fine anno, per il croato del Milan infortunatosi a novembre si ipotizza il completo recupero per la partita contro la Roma il 6 gennaio.

La perdita di due atleti come lui e Rafael Leao dalle caratteristiche uniche all’interno della rosa ha provocato il forte rallentamento in campionato. Lo riporta il Corriere dello Sport in edicola questa mattina.