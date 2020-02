Infortunio Rincon, il venezuelano assente al Filadelfia: ecco il motivo

Infortunio Rincon, il venezuelano assente al Filadelfia nel primo allenamento a porte aperte dell’era Longo: ecco il motivo

Nella seconda giornata di Longo da tecnico del Torino, la squadra granata è tornata ad esibirsi davanti al pubblico in una sessione d’allenamento a porte aperte. Con un’assenza, però, a sorpresa.

Non è sceso infatti in campo Rincon, colpito nelle scorse ore da una forma influenzale. Il venezuelano è dunque rimasto a riposo, nella speranza di recuperare per il confronto casalingo di sabato con la Sampdoria.