Napoli News

Infortunio Rrahmani: novità importanti per Conte verso Genoa Napoli! I numeri con e senza il difensore parlano chiaro

47 minuti ago

Infortunio Rrahmani: le sue condizioni in vista di Genoa Napoli! I dati con e senza il difensore svelano questo

Amir Rrahmani è pronto a rimettersi al centro del villaggio Napoli. Il difensore kosovaro ha smaltito il problema muscolare rimediato contro il Sassuolo e sabato a Marassi, contro il Genoa, guiderà nuovamente la retroguardia azzurra. Non si tratta di un semplice recupero dall’infermeria, ma del ritorno dell’elemento più imprescindibile della linea difensiva.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il Corriere dello Sport ricorda come i numeri, d’altronde, non mentano mai: esiste un Napoli con Rrahmani e un Napoli, decisamente più fragile, senza di lui. Nelle quattro partite saltate per infortunio, la squadra ha incassato ben 8 reti, subendo il pareggio-harakiri di Copenaghen, le sconfitte contro Juventus e Chelsea e la conseguente eliminazione dalla Champions League. Il dato stagionale complessivo è ancora più netto: senza Amir, il Napoli ha subito 26 gol in 15 partite; con lui in campo, il passivo scende drasticamente a 11 reti in 19 gare.

Con l’assenza di capitan Di Lorenzo, il rientro di Rrahmani assume un peso specifico ancora maggiore. Lui è il “direttore dei lavori”, il joystick della difesa, un totem capace di trasmettere sicurezza ai compagni di reparto, migliorandone il rendimento, esattamente come facevano in passato leader del calibro di Albiol e Koulibaly. È una colonna portante della spina dorsale della squadra, al pari di Lobotka e McTominay.

A Marassi, dove un anno fa segnò un gol fondamentale nella corsa scudetto, Rrahmani tornerà per mettere ordine in una fase delicata. Con l’Inter lontana, l’obiettivo è blindare la zona Champions e puntare sulla Coppa Italia. Nel frattempo, il futuro è già scritto: è pronto il rinnovo contrattuale fino al 2029. Rrahmani, prossimo ai 32 anni, si legherà praticamente a vita ai colori azzurri.

