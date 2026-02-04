Infortunio Rrahmani: novità importanti per Conte verso Genoa Napoli! I numeri con e senza il difensore parlano chiaro

Infortunio Rrahmani: le sue condizioni in vista di Genoa Napoli! I dati con e senza il difensore svelano questo

Amir Rrahmani è pronto a rimettersi al centro del villaggio Napoli. Il difensore kosovaro ha smaltito il problema muscolare rimediato contro il Sassuolo e sabato a Marassi, contro il Genoa, guiderà nuovamente la retroguardia azzurra. Non si tratta di un semplice recupero dall’infermeria, ma del ritorno dell’elemento più imprescindibile della linea difensiva.

Il Corriere dello Sport ricorda come i numeri, d’altronde, non mentano mai: esiste un Napoli con Rrahmani e un Napoli, decisamente più fragile, senza di lui. Nelle quattro partite saltate per infortunio, la squadra ha incassato ben 8 reti, subendo il pareggio-harakiri di Copenaghen, le sconfitte contro Juventus e Chelsea e la conseguente eliminazione dalla Champions League. Il dato stagionale complessivo è ancora più netto: senza Amir, il Napoli ha subito 26 gol in 15 partite; con lui in campo, il passivo scende drasticamente a 11 reti in 19 gare.

Con l’assenza di capitan Di Lorenzo, il rientro di Rrahmani assume un peso specifico ancora maggiore. Lui è il “direttore dei lavori”, il joystick della difesa, un totem capace di trasmettere sicurezza ai compagni di reparto, migliorandone il rendimento, esattamente come facevano in passato leader del calibro di Albiol e Koulibaly. È una colonna portante della spina dorsale della squadra, al pari di Lobotka e McTominay.

A Marassi, dove un anno fa segnò un gol fondamentale nella corsa scudetto, Rrahmani tornerà per mettere ordine in una fase delicata. Con l’Inter lontana, l’obiettivo è blindare la zona Champions e puntare sulla Coppa Italia. Nel frattempo, il futuro è già scritto: è pronto il rinnovo contrattuale fino al 2029. Rrahmani, prossimo ai 32 anni, si legherà praticamente a vita ai colori azzurri.