Infortunio Rrahmani con il Kosovo, Napoli in ansia: le ultime sulle condizioni del centrale difensivo della squadra di Antonio Conte

Arrivano cattive notizie per il Napoli di Antonio Conte dal fronte delle nazionali. Nel corso della sfida di qualificazione ai Mondiali tra Svizzera e Kosovo, il difensore e capitano kosovaro Amir Rrahmani è stato costretto a lasciare il campo per infortunio, mettendo in allarme lo staff medico e i tifosi del club partenopeo.

La serata, già amara per la sua nazionale, sconfitta nettamente per 4-0 a Basilea, si è complicata ulteriormente al 63° minuto. Durante un’azione difensiva, nel tentativo di recuperare sull’attaccante svizzero Breel Embolo, Rrahmani si è fermato bruscamente, toccandosi la parte posteriore della coscia destra. Il difensore ha subito capito la natura muscolare del problema, chiedendo immediatamente il cambio e uscendo dal terreno di gioco visibilmente contrariato.

L’infortunio arriva in un momento delicato, a ridosso della ripresa del campionato di Serie A. Le condizioni del centrale del Napoli sono ora tutte da valutare. Nelle prossime ore, come da prassi, il giocatore si sottoporrà a una risonanza magnetica per avere una diagnosi precisa e fare chiarezza sull’entità del danno muscolare e sui relativi tempi di recupero.

L’apprensione in casa Napoli è palpabile. Antonio Conte e il suo staff attendono con ansia l’esito degli esami, sperando di non dover rinunciare a uno dei pilastri della propria difesa per la difficile trasferta che attende la squadra. Al rientro dalla sosta, infatti, il Napoli sarà impegnato in una sfida di cartello allo Stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina di Stefano Pioli, un match per il quale la presenza di Rrahmani è ora in forte dubbio.