Infortunio Saelemaekers: l’esito degli esami dell’esterno belga. Le sue condizioni e quanto dovrà rimanere fuori. Le ultimissime

Infortunio Saelemaekers: l’esito degli esami a cui è stato sottoposto l’esterno belga del Milan. Le condizioni e quanto dovrà stare ai box

La vittoria sofferta ma fondamentale ottenuta a San Siro contro il Lecce lascia strascichi pesanti in casa Milan. Se da una parte lo staff tecnico può sorridere per i tre punti conquistati grazie all’incornata del tedesco Füllkrug, dall’altra c’è apprensione per le condizioni di uno dei protagonisti assoluti del match: Alexis Saelemaekers. L’esterno belga è stato costretto ad alzare bandiera bianca al minuto 80 della sfida contro i salentini, uscendo dal campo dolorante. Una nota stonata in una serata che lo aveva visto brillare proprio in occasione del gol vittoria, servendo l’assist decisivo con un cross al bacio.

Il bollettino medico: guaio all’adduttore

L’apprensione iniziale si è trasformata in una diagnosi preliminare nelle ore successive alla partita. Il giocatore si è sottoposto immediatamente ai primi accertamenti strumentali per valutare l’entità del problema fisico. Il responso parla chiaro: si tratta di un risentimento all’adduttore della coscia sinistra. Un infortunio muscolare “classico” ma insidioso, che richiede prudenza assoluta per evitare che un semplice affaticamento o una contrattura si trasformino in una lesione più grave (stiramento o strappo), che comporterebbe uno stop di diverse settimane.

Tempi di recupero: 22ª giornata a forte rischio

La situazione verrà monitorata giorno per giorno. Lo staff medico rossonero ha già programmato nuovi controlli diagnostici nei prossimi giorni per capire l’evoluzione del quadro clinico e stabilire con certezza i tempi di recupero. Tuttavia, le sensazioni che filtrano da Milanello non sono ottimistiche per l’immediato futuro. Le speranze di vedere Saelemaekers a disposizione per la 22ª giornata di Serie A sono, al momento, ridotte al lumicino. Con ogni probabilità, Allegri dovrà fare a meno del suo jolly di fascia per il prossimo turno di campionato, puntando a recuperarlo al 100% per gli impegni successivi, senza forzare un rientro che potrebbe rivelarsi controproducente.