Infortunio Sandro Raniere: lesione muscolare per il centrocampista del Genoa, problema rimediato nella sfida contro l’Inter

Durante la sfida di sabato scorso a San Siro tra Inter e Genoa, il centrocampista rossoblù è stato costretto ad uscire al 13′ del secondo tempo al posto di Veloso per un problema muscolare. E’ arrivata da poco la nota del club rossoblù che ha confermato l’infortunio del calciatore brasiliano.

Ecco il comunicato ufficiale: «Il Genoa Cricket and Football Club comunica che il centrocampista Sandro Raniere è stato sottoposto a esami strumentali per accertare l’entità dell’infortunio rimediato nel corso della partita con l’Inter. Gli esiti hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado della giunzione miotendinea del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha iniziato le terapie mediche prescritte per la riabilitazione».