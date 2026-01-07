Infortunio Scamacca, nuovo stop per la punta: salta Bologna Atalanta! L’entità del problema

Infortunio Scamacca, nuovo stop per la punta: salta Bologna Atalanta! Svelata l’entità del problema: Palladino ha pronto il sostituto

Pessime notizie scuotono il pre-partita dell’Atalanta. A poche ore dal fischio d’inizio del delicato match valido per la 19ª giornata di Serie A contro il Bologna, il tecnico Raffaele Palladino deve rinunciare al suo terminale offensivo di riferimento. Gianluca Scamacca, il potente centravanti della Nazionale azzurra, non sarà della partita e non siederà nemmeno in panchina.

LEGGI ANCHE: Atalanta Roma, Palladino nel post partita: «Una serata magica. Iniziare il 2026 così è una grande cosa. Sulla scintilla finale con Gasperini…»

L’attaccante romano è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un fastidioso problema fisico: secondo quanto riportato da Sky Sport, gli esami strumentali hanno evidenziato un edema fibrillare al flessore della coscia destra. La noia muscolare è la diretta conseguenza di una forte contusione rimediata nella precedente battaglia di campionato contro la Roma. Di fronte al responso della risonanza, lo staff medico della Dea ha predicato assoluta prudenza, decidendo di non rischiare il giocatore per evitare complicazioni più serie.

L’assenza del miglior marcatore stagionale costringe l’allenatore degli orobici a rivedere i piani tattici per la trasferta emiliana. Al centro dell’attacco ci sarà spazio dal primo minuto per Nikola Krstovic. La punta montenegrina, arrivata per dare profondità alla rosa, avrà la grande occasione di guidare il reparto offensivo nerazzurro, con il compito di scardinare la difesa dei Rossoblù in uno scontro diretto che profuma d’Europa.