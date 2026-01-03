 Atalanta Roma, Palladino nel post partita: «Una serata magica. Iniziare il 2026 così è una grande cosa. Sulla scintilla finale con Gasperini...»
Connect with us

Atalanta News

Atalanta Roma, Palladino nel post partita: «Una serata magica. Iniziare il 2026 così è una grande cosa. Sulla scintilla finale con Gasperini…»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

4 secondi ago

on

By

Palladino

Atalanta Roma, Palladino nel post partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la vittoria dei suoi ragazzi

Raffaele Palladino nel post partita di Atalanta Roma ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando la prestazione dei suoi.

VITTORIA – «Una serata magica, perfetta. La volevamo tutti. Abbiamo fatto una partita di grande intensità. Mi è piaciuto lo spirito di squadra, siamo andati forti. Sono davvero orgoglioso».

PRESTAZIONE – «Oggi ho avuto una risposta importante da tutti. Zalewski ha fatto una grande partita come Musah, Bernarsconi, Ahanor e Krstovic. Abbiamo fatto la partita che volevamo».

LEGGI ANCHE >>> RIVIVI QUI IL LIVE DEL MATCH

SCINTILLE NEL FINALE CON GASPERINI – «Cose di campo. Possono succedere».

Related Topics: