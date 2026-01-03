Atalanta News
Atalanta Roma, Palladino nel post partita: «Una serata magica. Iniziare il 2026 così è una grande cosa. Sulla scintilla finale con Gasperini…»
Atalanta Roma, Palladino nel post partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la vittoria dei suoi ragazzi
Raffaele Palladino nel post partita di Atalanta Roma ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando la prestazione dei suoi.
VITTORIA – «Una serata magica, perfetta. La volevamo tutti. Abbiamo fatto una partita di grande intensità. Mi è piaciuto lo spirito di squadra, siamo andati forti. Sono davvero orgoglioso».
PRESTAZIONE – «Oggi ho avuto una risposta importante da tutti. Zalewski ha fatto una grande partita come Musah, Bernarsconi, Ahanor e Krstovic. Abbiamo fatto la partita che volevamo».
SCINTILLE NEL FINALE CON GASPERINI – «Cose di campo. Possono succedere».