Diretta gol Serie A LIVE: cronaca, risultato e tabellino delle partite della 18a giornata

Diretta gol Serie A LIVE: Como Udinese 1-0, gol annullato a Zaniolo
Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 18esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE
La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Como Udinese, Sassuolo Parma, Genoa Pisa Juve Lecce e Atalanta Roma, valevoli per la 18esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.
LIVE COMO UDINESE
57′ GOL ANNULLATO – C’è un consulto col VAR, probabile fuorigico durante l’azione che ha portato al gol. L’arbitro sta controllando in questo momento. I giocatori del Udinese non sembrano felici. Annulato il gol del Udinese, segnalato il fuorigioco dal VAR!
56′ GOL UDINESE – Nicolo Zaniolo sull’assist di Lennon Miller si fionda in area e uno contro uno col portiere lo batte con un bel tiro.
Fine primo tempo
28′ OCCASIONE COMO – Jesus Rodriguez con grande agilità scatta in area sgusciando via agli avversari, fa tutto bene ma la conclusione è da rivedere. Palla larghissima oltre il palo destro.
18′ GOL COMO! Lucas Da Cunha azzarda il rigore centrale e beffa Daniele Padelli!
INIZIA LA SFIDA!
FORMAZIONI UFFICIALI
COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Kempf, Ramon, Moreno; Perrone, Caqueret; Vojvoda, Da Cunha, Rodriguez; Douvikas. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Valle, Dossena, Sergi Roberto, Paz, Kuhn, Baturina, Posch, Smolcic, Le Borgne, Cerri. All. Fabregas
UDINESE (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele, Bertola; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. A disposizione: Nunziante, Okoye, Sava, Lovric, Zarraga, Gueye, Bravo, Ehizibue, Solet, Camara, Miller. All. Runjaic
