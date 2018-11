Il difensore del Napoli, Sebastiano Luperto, ha lasciato il ritiro dell’Under 21 per colpa di un risentimento muscolare

Periodo altamente sfortunato per Sebastiano Luperto. Il difensore del Napoli, infatti, dopo aver saltato la convocazione nella Nazionale Under 21 ad ottobre, sarà costretto anche questa volta a tornare a casa anticipatamente. Nella giornata di oggi, in ritiro con i colori dell’Under 21, gli è infatti stato diagnosticato un risentimento muscolare. A questo punto, il centrale del Napoli tornerà a Castel Volturno. Seguiranno aggiornamenti, anche in vista del possibile sostituto.