Problemi per il giocatore spagnolo del Milan. Infortunio Suso: il giocatore rossonero ko, salta Milan-Fiorentina. I tempi di recupero

Niente ultima partita a San Siro per Suso. Lo spagnolo del Milan può andare via a fine stagione (ha una clausola da 40 milioni di euro) e potrebbe non salutare il suo pubblico domenica nella sfida con la Fiorentina. Il giocatore rossonero infatti ha riportato un problema fisico nell’ultimo allenamento e non sarà in campo contro i viola di Pioli. Il Milan deve ancora ottenere l’aritmetica certezza del sesto posto e ha bisogno di una vittoria per non guardare il risultato dell’Atalanta. I rossoneri dovranno fare a meno di Suso, causa problema fisico. Infortunio Suso: i primi aggiornamenti.

Stando a quanto riferito da Sky Sport infatti, Suso, nell’allenamento di ieri, ha riportato una lesione muscolare che lo mette fuori causa contro la Fiorentina. La sfida, che si giocherà come la gran parte delle partite dell’ultima giornata di campionato, domenica alle ore 18, perde uno dei protagonisti più attesi. Il giocatore spagnolo dovrà stare fermo ai box per 10-15 giorni (la notizia potrebbe essere interessante in chiave Mondiale, Julen Lopetegui diramerà la sua lista il 21 maggio) e salterà sicuramente Milan-Fiorentina di domenica prossima a San Siro.