Infortunio Verona, Zanetti è preoccupato! Si è fermato quel giocatore gialloblu - Calcio News 24

Infortunio Verona, Gagliardini ko alla spalla: lussazione contro la Cremonese

Brutte notizie in casa Hellas: l’infortunio Verona più rilevante dell’ultima giornata di campionato riguarda Roberto Gagliardini, costretto ad abbandonare il campo alla mezz’ora durante la sfida contro la Cremonese a causa di un duro contrasto di gioco. Il centrocampista ha riportato una lussazione alla spalla destra, un problema che desta preoccupazione nello staff medico gialloblù e nello spogliatoio, già alle prese con diverse assenze.

L’ex giocatore dell’Inter ha lasciato il terreno di gioco visibilmente dolorante e, come confermato dal club attraverso un comunicato ufficiale, è stato sottoposto alla riduzione immediata della lussazione presso l’Ospedale di Borgo Trento, subito dopo il termine del match.

Il comunicato dell’Hellas sull’infortunio

Ecco la nota ufficiale pubblicata dall’Hellas Verona in merito all’infortunio:

«Hellas Verona FC comunica che il calciatore Roberto Gagliardini, durante il match giocato ieri sera contro la Cremonese, in un contrasto di gioco ha subito una lussazione alla spalla destra. La lussazione è stata subito ridotta all’Ospedale di Borgo Trento. Il centrocampista gialloblù sarà sottoposto a indagini diagnostiche e a visita specialistica nei prossimi giorni. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico».

Tempi di recupero da definire per l’infortunio Verona

L’infortunio di Gagliardini complica i piani di mister Baroni, che dovrà ora fare i conti con un’ulteriore defezione a centrocampo in vista dei prossimi impegni. I tempi di recupero non sono ancora stati ufficializzati, poiché sarà necessario attendere gli esiti delle visite specialistiche e degli esami strumentali a cui il giocatore verrà sottoposto nei prossimi giorni.

La speranza dello staff medico è che non si tratti di una lussazione particolarmente grave e che non richieda un intervento chirurgico. Tuttavia, per questo tipo di infortunio, i tempi di rientro possono variare da 3 a 6 settimane, a seconda della stabilità articolare e del dolore residuo.

Emergenza a centrocampo per il Verona

Con l’infortunio Verona di Gagliardini, l’Hellas si trova a fare i conti con una vera e propria emergenza in mediana. Baroni dovrà ridisegnare la linea centrale del campo già dalla prossima giornata, affidandosi probabilmente a forze fresche o a un possibile cambio modulo. L’evoluzione dell’infortunio sarà seguita con grande attenzione dai tifosi e dalla società.