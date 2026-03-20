Infortunio Vicario, che tegola per Tudor! Il portiere dovrà operarsi di ernia nei prossimi giorni. Stagione finita?

Infortunio Vicario, ko nel momento decisivo: in arrivo un’operazione per ernia che lo terrà fuori a lungo. Stagione a rischio

Per Guglielmo Vicario arriva uno stop nel momento meno opportuno. Il portiere del Tottenham ha accusato nelle ultime ore un problema legato a un’ernia che richiederà un intervento chirurgico nei prossimi giorni. Una situazione che ha spinto Gattuso a escluderlo dalla lista dei convocati per la pausa nazionali di marzo, privando l’Italia di uno dei suoi punti fermi.

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La stagione del friulano rischia così di chiudersi in anticipo. Vicario si è fermato al termine della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid, quando il fastidio si è trasformato in un vero e proprio impedimento fisico. Lunedì il portiere verrà operato e dovrà osservare un periodo di riposo forzato nelle settimane successive per favorire una completa guarigione.Tudor dovrà quindi di nuovo dare fiducia a Kinsky dopo il negativo esordio in Champions League

L’obiettivo, ora, è recuperare in tempo utile per poter essere a disposizione in vista di un’eventuale partecipazione al Mondiale. Lo staff medico degli Spurs e quello della Nazionale monitoreranno i progressi, ma la priorità resta evitare rischi e garantire al giocatore un rientro pienamente sicuro.