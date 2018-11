Infortunio Vrsaljko, Spalletti può sorridere: in campo già a Wembley?

Infortunio Vrsaljko, Spalletti lo recupera già per il Tottenham? Le ultime sul recupero del terzino croato nerazzurro

Infortunio Vrsaljko, i problemi muscolari del croato potrebbero presto essere solo un ricordo per la formazione dell’Inter, attesa da un trittico di partite importanti a cavallo tra Serie A e Champions League. Ieri, in Inter-Frosinone, è stato D’Ambrosio a giocare come terzino destro per via del forfait di Sime Vrsaljko, visto che il croato era rientrato malconcio dopo il periodo con la Nazionale, tanto che un problema muscolare non gli ha permesso di giocare la sfida di campionato contro il Frosinone.

Luciano Spalletti può sorridere in vista della ripresa degli allenamenti prevista per questa mattina al centro sportivo Suning di Appiano Gentile. Il tecnico toscano può contare su un elemento in più, visto che Sime Vrsaljko sta meglio e può essere recuperato per la trasferta di Wembley, a Londra, contro il Tottenham per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Proprio ieri, intanto, a Londra figuravano – secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport – i collaboratori di Spalletti, Baldini e Pane, per studiare da vicino il prossimo avversario nel corso del derby londinese contro il Chelsea di Maurizio Sarri. Spalletti conterà così su Vrsaljko anche in vista di Roma e Juventus, terribili trasferte che attendono l’Inter in questo periodo di fine novembre e inizio dicembre.