Infortunio Yamal, brutto stop per il fuoriclasse del Barcellona. Il punto - Calcio News 24

Barcellona, nuovo infortunio per Yamal: stop di 2-3 settimane per il classe 2007

Brutte notizie in casa Barcellona: dopo la sconfitta in Champions League contro il Paris Saint-Germain, arriva anche lo stop forzato per Lamine Yamal. L’attaccante classe 2007 ha infatti riportato un nuovo infortunio, stavolta a livello inguinale, che lo costringerà a rimanere fuori dai campi per le prossime settimane.

Il nuovo infortunio di Yamal è arrivato proprio nel momento in cui sembrava aver ritrovato la condizione ottimale. Dopo essere rientrato a disposizione del tecnico Hans-Dieter Flick nell’ultima giornata di campionato, il giovane talento del Barça è stato nuovamente bloccato dai problemi fisici, stavolta in seguito alla sfida contro il PSG valida per la seconda giornata della League Phase della UEFA Champions League.

Secondo quanto trapela dallo staff medico del club catalano, l’infortunio di Yamal lo terrà fuori per un periodo stimato tra le due e le tre settimane. Una perdita pesante per il Barcellona, che dovrà affrontare la prossima sfida di Liga contro il Siviglia senza il suo gioiello offensivo. Non solo: il talento spagnolo non potrà neppure rispondere alla convocazione della nazionale spagnola, che contava su di lui per le prossime gare internazionali.

Il problema fisico di Yamal rappresenta il secondo stop nel giro di poche settimane per l’esterno offensivo. In questo avvio di stagione, infatti, il 17enne ha già dovuto saltare tre partite di campionato e una di Champions League a causa di precedenti problemi muscolari. In Liga, Yamal ha collezionato quattro presenze, segnando due reti e servendo due assist. Il suo ritorno in campo era avvenuto proprio nell’ultimo turno contro la Real Sociedad, quando aveva servito un assist decisivo per il gol di Lewandowski.

Nel percorso europeo, Yamal aveva già saltato il debutto contro il Newcastle, mentre aveva giocato tutti i 90 minuti contro il PSG, match che ha purtroppo segnato il ritorno dell’infortunio.

Il Barcellona, che punta forte su di lui per il presente e il futuro, dovrà ora gestire con attenzione il recupero di Yamal, evitando forzature e privilegiando una completa guarigione. L’obiettivo è riaverlo al meglio per i prossimi impegni decisivi, sia in Champions che in campionato.