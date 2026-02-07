Infortunio Yerry Mina: preoccupano le condizioni del difensore verso Roma Cagliari. Cosa filtra sulla sua presenza all’Olimpico

Infortunio Yerry Mina: le condizioni del difensore verso Roma Cagliari, ecco cosa è successo verso il match dell’Olimpico

La marcia di avvicinamento del Cagliari alla delicata trasferta nella Capitale subisce un brusco rallentamento. A poche ore dal fischio d’inizio del match contro la Roma, in programma lunedì 9 febbraio allo Stadio Olimpico, lo staff tecnico rossoblù deve fare i conti con una situazione medica che preoccupa non poco l’ambiente: le condizioni precarie di Yerry Mina.

Il difensore colombiano non si è allenato con il resto del gruppo. Per lui è scattato il semaforo giallo: lavoro differenziato e terapie per gestire un fastidio che potrebbe costargli la convocazione.

Il report medico: sovraccarico al ginocchio

Al centro delle preoccupazioni c’è un sovraccarico al ginocchio. Un problema di natura “gestionale”, figlio probabilmente dell’accumulo di fatica, ma che in questa fase della stagione richiede estrema prudenza. Lo staff medico del club sardo ha scelto la via della cautela assoluta: forzare il rientro ora potrebbe comportare rischi maggiori in vista del finale di campionato. Mina ha bisogno di essere al 100% per fronteggiare l’attacco giallorosso.

Le mosse di Pisacane

La notizia è una tegola per Fabio Pisacane. L’allenatore del Cagliari considera il colombiano il leader emotivo del reparto arretrato. Dover rinunciare alla sua esperienza in uno stadio “caldo” come l’Olimpico costringerebbe il tecnico a rivedere l’assetto difensivo in extremis. Pisacane attende risposte definitive nelle prossime 48 ore: i prossimi allenamenti saranno decisivi. Se il dolore non dovesse diminuire, il tecnico non esiterà a lasciarlo a riposo precauzionale, affidandosi alle alternative in rosa.

Ore decisive

La sfida contro la Roma non è solo un match di cartello, ma uno snodo cruciale per la classifica. Il Cagliari ha bisogno della sua versione migliore e Mina è l’ago della bilancia. La speranza dei tifosi è che il “differenziato” di oggi sia solo una mossa strategica per averlo tirato a lucido lunedì sera, ma l’ansia resta alta.