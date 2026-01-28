Connect with us

Udinese News

Infortunio Zanoli, intervento riuscito per il calciatore dell’Udinese: il comunicato del club bianconero

Published

1 ora ago

on

By

udinese zanoli

Infortunio Zanoli, operato con successo: il club bianconero aggiorna sulle sue condizioni. Le ultimissime notizie

L’Udinese ha reso noto che, nella giornata odierna, Alessandro Zanoli è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione, eseguita dal professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma, è riuscita senza complicazioni. Ecco il comunicato del club bianconero:

COMUNICATO – “Udinese Calcio comunica che, in data odierna, Alessandro Zanoli si è sottoposto ad intervento chirurgico per la riparazione di una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.


L’operazione, effettuata dal professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma, é perfettamente riuscita. 
Ad Alessandro un grande in bocca al lupo per un pronto recupero.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

