Infortunio Sulemana, tegola per l’Atalanta! L’attaccante salta Verona e non solo: ecco quanto dovrà star fuori l’ex Southampton. I dettagli

Infortunio Sulemana, tegola per l’Atalanta! Salterà Verona enon solo! Svelati i tempi di recupero dell’attaccante ex Southampton. I dettagli
Brutte notizie per Kamaldeen Sulemana e per l’Atalanta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante nerazzurro ha riportato postumi distrattivi di primo grado del muscolo ileopsoas destro.
Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente, con una prognosi che varia fra i 15 e i 20 giorni, a seconda dell’evoluzione del quadro clinico e strumentale. Questo infortunio costringerà il giocatore a saltare le prossime partite, comprese quelle cruciali per il proseguimento della stagione.
L’Atalanta verso la sfida con il Verona
Nonostante l’assenza di Sulemana, l‘Atalanta è determinata a continuare la sua risalita in classifica.
Dopo aver conquistato tre vittorie consecutive tra campionato, Coppa Italia e Champions League, la squadra di Palladino è pronta a sfidare il Verona con un 3-4-2-1. Carnesecchi difenderà i pali, mentre la difesa a tre sarà composta da Kossounou, Hien e un ballottaggio tra Djimsiti e Ahanor per il ruolo di centrale.
A centrocampo, Ederson e De Roon sono confermati, con Bellanova schierato a destra e Zalewski, leggermente favorito su Zappacosta, a sinistra, anche per ottimizzare le energie in vista degli impegni di Champions League.
In attacco, il tridente sarà composto da De Ketelaere, Lookman e Scamacca, con pochi dubbi sul suo schieramento.
L’Atalanta cercherà di mantenere il ritmo positivo e continuare la sua corsa verso obiettivi più alti in campionato.
