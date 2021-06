Inghilterra Austria, i tifosi fischiano i giocatori inginocchiati: è bufera

Brutto spettacolo ieri sera al Riverside Stadium di Middlesbrough. Avversaria della nazionale dell’Inghilterra era l’Austria, sconfitta per 1-0 con gol del 19enne Bukayo Saka, talento dell’Arsenal.

Sarebbe dovuta essere una festa perché l’Inghilterra tornava a giocare davanti a dei tifosi, nello specifico gli oltre ottomila presenti allo stadio ma non è stato così. Prima del fischio d’inizio si sono sentiti sonori ululati rivolti ai 22 giocatori delle due nazionali quando si sono inginocchiati in campo, in segno di solidarietà con la campagna ‘Black Lives Matter’. Un gesto brutto, presto “coperto” o quasi dagli applausi da una parte del pubblico, ma l’amarezza resta.

"I'm quite taken aback as to how loud that was" – @bbcjohnmurray

Listen to the moment some fans inside the Riverside booed England and Austria players taking the knee.

📲⚽ https://t.co/5Du5Yilmm1#ENGAUT #bbcfootball pic.twitter.com/FbeFU4Bm0I

— BBC 5 Live Sport (@5liveSport) June 2, 2021