Inghilterra Croazia, l’omaggio di Wembley ad Eriksen – FOTO

Prima del fischio d’inizio, è apparso un bellissimo messaggio sul maxi schermo di Wembley dedicato a Christian Eriksen

Come pubblicato da diversi profili sui social sul maxi schermo di Wembley è stato mandato in onda un messaggio di vicinanza per Christian Eriksen, colpito da un malore ieri pomeriggio in Danimarca-Finlandia.

Il messaggio è stato mandato prima del fischio d’inizio del match tra Inghilterra e Croazia.