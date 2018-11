Inghilterra-Croazia streaming e probabili formazioni: dove vederla

Inghilterra-Croazia streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere l’ultima gara del girone 4 della Uefa Nations League

Si chiude la prima fase della Uefa Nations League con le ultime gare in programma. In questi giorni si stanno decidendo le sorti di diverse Nazionali impegnate nella competizione. Uno dei giorni più aperti è il 4, dove sono state sorteggiate Inghilterra, Croazia e Spagna. A guidare il raggruppamento sono gli iberici con 6 punti, ma subito dietro a pari merito ci sono Inghilterra e Croazia a quota 4. L’ultima gara della fase a gironi mette di fronte gli inglesi e i vice campioni del Mondo, in una sorta di finale: chi vince vola alle semifinali della Nations League, mentre chi perde retrocede nella League B; in caso di pareggio sorriderebbe la Spagna che sarebbe matematicamente qualificata alle Final Four. Inghilterra-Croazia è in programma nella meravigliosa cornice del Wembley Stadium di Londra domenica 18 novembre alle ore 15:00.

La gara sarà trasmessa in esclusiva dalle ore 15 sulla piattaforma Eleven Sports disponibile attraverso abbonamento su su pc, tablet e smartphone. Inoltre è possibile seguire la partita in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita.

Inghilterra-Croazia

Competizione: Uefa Nations League 2018-2019

Quando: domenica 18 novembre 2018

Fischio d’inizio: ore 15:00

Dove vederla in streaming: Eleven Sports

Stadio: Wembley Stadium (Londra)

Arbitro: Sidiropoulos (Gre)

Inghilterra-Croazia: le probabili formazioni

QUI INGHILTERRA – L’Inghilterra si gioca tutto in una gara, proprio come gli avversari. Un successo per i Tre Leoni significherebbe primo posto del gruppo 4 e qualificazioni alle Final Four. Le due squadre si sono già affrontate due volte negli ultimi quattro mesi, ma l’Inghilterra non è mai riuscita a strappare un successo. A luglio, nella semifinale Mondiale, dopo un pareggio nei 90 minuti, gli inglesi sono caduti ai supplementari, mentre lo scorso mese la gara d’andata è terminata 0-0. Il commissario tecnico Southgate, dunque, opterà per la migliore formazione mantenendo il 4-3-1-2 utilizzato nelle ultime gare. In difesa, davanti all’estremo difensore Pickford, giocheranno Trippier, Stones, Gomez e Walker. A centrocampo andranno Barkley, Dier, e Winks, mentre dietro le punte confermato Sterling, autore di una grande prova contro la Spagna. Attacco affidato ancora alla coppia offensiva Rashford e Kane.

QUI CROAZIA – La Croazia rischia leggermente di più rispetto agli inglesi, dato che sarebbe condannata alla retrocessione sia in caso di pareggio che di sconfitta. A pesare sui vice campioni del Mondo sono le reti subite, 8 in tre gare disputate sino ad ora. La Nazionale di Zlatko Dalic dovrà, dunque, ripetere la grande prova di giovedì contro la Spagna e portare a casa il successo per ritrovarsi alle Final Four. Squadra che vince non si cambia ed il commissario tecnico croato probabilmente rispetterà in pieno questa formula confermando l’intera la formazione che ha battuto le Furie Rosse. Nel solito 4-2-3-1 scenderanno, dunque, in campo Kalinic tra i pali e Vrsaljko, Lovren, Vida e Jedvaj sulla linea difensiva. Davanti la retroguardia la solita coppia Brozovic–Rakitic, mentre Rebic, Modric e Perisic comporranno la linea dei trequartisti alle spalle dell’unica punta Kramaric.

PROBABILE FORMAZIONE INGHILTERRA (4-3-1-2): Pickford; Trippier, Stones, Gomez, Walker; Barkley, Dier, Winks; Sterling; Rashford, Kane. Allenatore: Southgate.

PROBABILE FORMAZIONE CROAZIA (4-2-3-1): Kalinic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Jedvaj; Brozovic, Rakitic; Rebic, Modric, Perisic; Kramaric. Allenatore: Dalic.

