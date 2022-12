Inghilterra, durissima apertura del Daily Star: «Merde!»

La prima pagina del Daily Star dopo l’eliminazione dell’Inghilterra contro la Francia: «Merda! Maledetti dai rigori»

Il tabloid britannico Daily Star apre con una copertina piuttosto eloquente dopo la sconfitta dell’Inghilterra contro la Francia. Il titolo, sia chiaro è da leggere con pronuncia francese, come esclamazione, e non come l’insulto italiano

«Merda! Adesso dobbiamo andare a fare le compere di Natale? Maledetti dai rigori e da ITV».