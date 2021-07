La UEFA ha condannato gli insulti razzisti nei confronti di alcuni calciatori dell’Inghilterra dopo la finale di Euro 2020 persa contro l’Italia

«La UEFA condanna con forza i disgustanti insulti razzisti rivolti a diversi calciatori dell’Inghilterra sui social media dopo la finale dell’Europeo, per i quali non c’è spazio nel calcio né nella società. Sosteniamo la richiesta dei giocatori e della Federazione inglese per punizioni dure il più possibile».