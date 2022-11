Inghilterra Iran, gioco fermo per 10′ per l’infortunio di Beiranvand

Gioco fermo per 10′ in Inghilterra Iran, dopo l’infortunio patito da Beiranvand, portiere iraniano dopo uno scontro con un compagno

Non si è giocato per 10′ durante Inghilterra Iran. All’8′ infatti Beiranvand, portiere degli iraniani, si è scontrato con un compagno. L’incidente ha costretto lo staff iraniano a soccorrere l’estremo difensore, che dopo aver provato a rimanere stoicamente in campo, si è dovuto arrendere e lasciare il campo. Al suo posto Hossein Hosseini.

Dato curioso: tre dei quattro portieri sostituiti nei primi 20 minuti di una partita di Coppa del Mondo sono stati contro l’Inghilterra (Villar per il Paraguay nel 2006, Hassen per la Tunisia nel 2018 e Beiranvand oggi).