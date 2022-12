Inghilterra, Kane: «Sono distrutto, mi assumo le mie responsabilità»

Le parole di Harry Kane dopo l’eliminazione dell’Inghilterra contro la Francia, in cui il capitano inglese ha sbagliato un rigore

L’Inghilterra è fuori dai mondiali. Contro la Francia è risultato decisivo l’errore del capitano dei tre leoni, Harry Kane, che dopo aver segnato il primo rigore, ha calciato alto il secondo, che poteva portare la squadra ai supplementari. Su questo l’attaccante inglese ha così commentato con un post su Instagram.

«Assolutamente distrutto. Abbiamo dato tutto ed è arrivato ad un piccolo dettaglio di cui mi assumo la responsabilità. Non ci si nasconde, fa male e ci vorrà un po’ di tempo per superarlo ma questo fa parte dello sport. Ora si tratta di utilizzare l’esperienza per essere mentalmente e fisicamente più forti per la prossima sfida. Grazie per tutto il supporto durante tutto il torneo – significa molto».