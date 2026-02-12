Inghilterra, Tuchel dopo i sorteggi di Nations League: «Partite difficili e molto competitive, su Bellingham…»

Inghilterra, Tuchel dopo i sorteggi di Nations League: la nazionale inglese che giocherà contro Spagna, Croazia e Repubblica Ceca

A margine dei sorteggi di Nations League, il commissario tecnico inglese Thomas Tuchel ha analizzato il raggruppamento con Spagna e Croazia, definendolo un banco di prova ideale in vista degli Europei. L’attenzione si è però focalizzata su Jude Bellingham: l’allenatore ha manifestato fiducia nel recupero del centrocampista del Real Madrid entro marzo, pur ammettendo che si tratta di una corsa contro il tempo vissuta con estrema cautela dai Blancos. Le sue parole riprese da TNT Sports

PAROLE – «Bellingham? Il club (il Real Madrid, ndr) è un po’ più cauto riguardo ai tempi di recupero. Jude sta spingendo molto e, conoscendolo, è determinato e super professionale. Farà di tutto per essere con noi a marzo. Siamo in contatto costante e gli auguriamo il meglio. Faremo tutto il possibile per sostenerlo, ma è una piccola corsa contro il tempo. Personalmente sono ottimista, ma non ne ho la certezza. Nations League? È una griglia di partenza di tutto rispetto. Partite difficili e molto competitive, esattamente ciò di cui abbiamo bisogno per prepararci agli Europei in casa. Sapevamo che partendo dalla Fascia 3 avremmo trovato avversari forti. Vogliamo competere nella Lega A contro i migliori per vedere a che punto siamo. Puntiamo alle semifinali e alla finale, come in ogni competizione in cui giochiamo».