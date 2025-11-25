Insigne Lazio, fumata bianca vicina? La mossa del giocatore conferma come le due parti sono ad un passo dall’accordo

Insigne Lazio, il giocatore starebbe cercando casa a Formello e questo conferma la volontà di arrivare alla fumata bianca in poco tempo

Il progetto Insigne Lazio non è più soltanto una suggestione di mercato, ma una trattativa che sta prendendo forma concreta giorno dopo giorno. Il primo vero segnale di accelerazione è arrivato nelle ultime ore, quando nuovi contatti e un summit decisivo hanno portato a un’intesa di massima tra le parti. Il nodo principale era, inevitabilmente, quello dello stipendio: la Lazio, vincolata da paletti economici rigidissimi, è riuscita a creare lo spazio necessario grazie ai risparmi ottenuti durante l’estate. Le cessioni di Casale e Tchaouna, infatti, hanno liberato circa 1,2-1,3 milioni di ingaggi, ulteriormente alleggeriti dall’addio di Fares al Forte Virtus. Un tesoretto minimo, ma sufficiente per coprire lo stipendio di Lorenzo Insigne.

Il calciatore, oggi 34enne, dopo aver chiuso definitivamente la parentesi al Toronto FC è tornato a Napoli, ma con lo sguardo già rivolto verso Roma. Non è un dettaglio che l’ex capitano azzurro abbia iniziato a cercare casa nella zona di Formello, un indizio chiaro di quanto l’operazione Insigne Lazio sia ormai in fase avanzata. Il club sta valutando anche la possibilità di consentirgli di allenarsi con la squadra tramite un permesso assicurativo speciale, così da inserirlo gradualmente nel sistema tattico di Sarri. Tuttavia, per il tesseramento vero e proprio servirà attendere la metà di dicembre, quando arriverà il via libera relativo al mercato “a saldo zero”, procedura indispensabile per chi — come la Lazio — opera con margini estremamente ristretti.

A rendere tutto più delicato c’è il tema della sostenibilità economica. Come riporta il Messaggero, la società non ha ancora inviato la documentazione completa relativa alla trimestrale del 30 settembre. Toccherà alla nuova Commissione di controllo analizzarla e dare un verdetto definitivo. L’attuale limite del costo del lavoro allargato, stimato attorno all’81%, sarebbe stato superato di poco. Una variabile da non sottovalutare, perché la FIGC monitora con severità il rispetto dei parametri. Nonostante ciò, a Formello trapela cauto ottimismo: l’eccedenza sarebbe minima e potenzialmente sanabile, aprendo le porte alla registrazione del contratto di Insigne.

L’arrivo di Insigne sarebbe un colpo simbolico e tecnico allo stesso tempo. Per Sarri rappresenterebbe l’esterno ideale per ritrovare fluidità offensiva, mentre per i tifosi significherebbe un segnale di ambizione, nonostante i noti limiti economici della società. Ora resta solo da attendere il via libera definitivo, ma mai come adesso l’operazione Insigne Lazio sembra vicinissima alla sua completa realizzazione.