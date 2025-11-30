Insigne-Lazio, chiusura definitiva? La situazione attuale non lascia dubbi

Insigne pronto a tornare in Serie A: la Lazio chiude il colpo. Ecco la situazione attuale dei biancocelesti

Nel pre partita di Milan-Lazio, il direttore sportivo biancoceleste ha toccato il tema Insigne-Lazio, mantenendo però un profilo prudente: «Insigne va valutato anche alla luce delle ultime normative FIGC. Ci sono diverse variabili da considerare», ha dichiarato, evitando di confermare l’operazione. Tuttavia, le indiscrezioni confermano che la trattativa è ormai vicina alla conclusione.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, a seguire personalmente la vicenda è stato il presidente Claudio Lotito, che ha avuto contatti diretti con Andrea D’Amico, agente dell’ex Napoli. Lotito ha gestito la negoziazione con attenzione, accelerando le fasi decisive e mantenendo aperta la comunicazione tra le parti. La volontà comune di chiudere l’affare è evidente: portare Insigne nella capitale e consegnarlo a Sarri, che ritroverà uno dei suoi pupilli.

Un elemento fondamentale per sbloccare la trattativa è stato l’aspetto economico. Il 34enne ha dimostrato grande disponibilità a rientrare in Italia, accettando di ridurre le proprie pretese salariali. La Lazio, infatti, ha offerto un ingaggio tra 1,3 e 2,2 milioni di euro, cifra che il giocatore ha deciso di accettare per realizzare il suo ritorno in Serie A. Questo accordo economico rende Insigne-Lazio una realtà concreta, permettendo al club di completare un colpo importante senza intaccare il bilancio in maniera significativa.

Con l’arrivo di Insigne-Lazio, Sarri potrà contare su un elemento di grande esperienza e qualità, capace di dare spessore tecnico e creatività alla trequarti. L’ex Napoli apporterà leadership, capacità di lettura del gioco e inventiva, elementi fondamentali per rinforzare il reparto offensivo della squadra.

L’operazione, salvo imprevisti, diventerà ufficiale nelle prossime settimane, segnando un colpo di mercato strategico per la Lazio. L’arrivo di Insigne-Lazio rappresenta non solo un rinforzo tecnico, ma anche un investimento sulla qualità e sull’esperienza, con l’obiettivo di consolidare le ambizioni della squadra in campionato e nelle competizioni europee.

