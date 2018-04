Insigne nervoso: il San Paolo fischia, lui reagisce malamente – VIDEO

Momenti di tensione al San Paolo durante Napoli-Chievo Verona. Il pubblico fischia e Insigne risponde per le rime

Il pubblico del San Paolo ha visto i fantasmi nel corso della sfida con il Chievo. I clivensi si sono portati in vantaggio con Stepinski e il pubblico di Napoli non ha gradito e ha fischiato gli azzurri e ha inveito, con cori pesanti, contro De Laurentiis. Dopo il gol dell’1-1, con l’assist di Lorenzo Insigne per Arek Milik, il numero 24 ha reagito invitando tutti al silenzio, portando il dito davanti alla bocca.

Maurizio Sarri ha provato a smorzare i toni: «Il nervosismo di Lorenzo? Il pubblico ci ha aiutato, se si rumoreggia su un errore bisogna accettarlo. Il gesto è arrivato in un momento di stress ma Lorenzo non voleva attaccare il pubblico, ce l’aveva con se stesso: pubblico e giocatore devono accettarsi a vicenda».