Lorenzo Insigne ha parlato al termine della gara contro il Belgio: ecco le dichiarazioni del numero 10 dell’Italia Star Of The Match

Lorenzo Insigne, nominato Star Of The Match, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

«Penso che uno dei gol più importanti con l’Italia, sono contento. Siamo in semifinale, abbiamo fatto una grande prestazione, anche chi non gioca soffre, il mister è riuscito a creare un grande gruppo. Spinazzola? Lo meritava anche stasera il premio di migliore, l’ho visto piangere e spero non sia nulla di grave perché per noi è importantissimo. Io leader? Tutti insieme stiamo facendo un grande Europeo».