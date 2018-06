Attacco Inter, si va alla ricerca di una terza punta. Lasagna dell’Udinese, Pandev del Genoa e Falcinelli del Sassuolo gli obiettivi

L’Inter va a caccia di un terzo attaccante, perché Mauro Icardi e Lautaro Martinez non bastano. Serve un altro centravanti, un giocatore da tenere come riserva e da ruotare tra campionato e Champions League. I nomi sono tre, stando a La Gazzetta dello Sport. Si parte dal possibile ritorno di Goran Pandev e si arriva a Kevin Lasagna e Diego Falcinelli. Pandev è stato un giocatore importante per l’Inter nell’anno del Triplete, può fare anche la prima punta e accetterebbe un ruolo di secondo piano. Gioca nel Genoa e bisogna convincere il Grifone a venderlo, ma non è un grosso problema.

Pandev, però, è l’ultimo in ordine di gradimento. Ha il vantaggio di poter essere considerato cresciuto nel vivaio dell’Inter, ma piace di più Lasagna, per esempio. Il centravanti dell’Udinese è anche tifoso nerazzurro, nonostante abbia punito più volte l’Inter sul campo. Ha il profilo adatto per il gioco di Luciano Spalletti ma è titolare nell’Udinese e difficilmente sarà ceduto o accetterà di andare a fare la riserva nel pieno della sua carriera. L’Inter ci proverà anche perché Lasagna è in scadenza nel giugno del 2020, quindi le richieste dei friulani non dovrebbero essere altissime.

C’è anche Diego Falcinelli tra gli obiettivi. Pure lui ha segnato all’Inter in campionato sia col Crotone che col Sassuolo. Ha giocato nella Fiorentina gli ultimi mesi, ma è tornato a Sassuolo e difficilmente rimarrà alla corte di De Zerbi. Accetterebbe la possibilità di andare a giocare con l’Inter, anche se per ora non ci sono stati contatti. Falcinelli, come Lasagna e Pandev, è anche una mossa per le rose della Serie A: tutti e tre sono cresciuti nel vivaio di una società italiana e sono utili per le regole del roster.