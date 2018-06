Non arrivano novità buone per l’Inter dal calciomercato: Rafinha è stato inserito nella lista dei convocati da Valverde per il prossimo ritiro del Barcellona

L’Inter vede allontanarsi Rafinha, il giocatore è stato convocato dal Barcellona in maniera ufficiale per il ritiro estivo. Ernesto Valverde, allenatore dei blaugrana, ha diramato la lista dei convocati per l’inizio della prossima stagione, la data per il raduno è l’11 luglio. Non saranno presenti tutti i calciatori nella rosa dei campioni di Spagna, ma solo quelli che non hanno giocato il Mondiale o tornano dai prestito. Deulofeu, Munir e anche Rafinha rientrano in quest’ultima categoria e sono stati chiamati alla prima giornata di allenamento estivo con il Barcellona. A meno che non intervenga il mercato.

Il brasiliano è in prestito all’Inter fino al 30 giugno, i nerazzurri possono riscattarlo a trentacinque milioni di euro e sono in corso le trattative per riuscire a prolungare il prestito o per abbassare il prezzo del centrocampista. In questi sei mesi all’Inter Rafinha ha fatto vedere ottime cose e ha segnato pure due gol. Luciano Spalletti lo rivorrebbe con sé per la prossima stagione, ma intanto Valverde lo ha convocato per il ritiro. Vedremo cosa accadrà l’11 luglio: Rafinha si presenterà coi blaugrana? Dipende tutto dal mercato dell’Inter.