Nainggolan-Inter: prove di accordo. Addio Rafinha, poi Dembelè

Il centrocampista della Roma è il primo obiettivo. L’arrivo di Nainggolan non chiude le porte al belga del Tottenham Moussa Dembelè

L’Inter punta su Radja Nainggolan e Moussa Dembelè. Fisicità a centrocampo e sulla trequarti, addio a Rafinha. L’arrivo eventuale del centrocampista della Roma chiuderebbe le porte al riscatto di Rafinha. In questo momento, il brasiliano del Barcellona è la seconda scelta ed è lontano da Milano. Il calciatore viene valutato tra i 35 e i 40 milioni di euro dai blaugrana, l’Inter spinge per un nuovo prestito con obbligo di riscatto ma il Barça non ci sente. I nerazzurri hanno pronta l’offerta però per Radja Nainggolan.

Il centrocampista belga vorrebbe rimanere a Roma ma i giallorossi devono ridurre il monte ingaggi e potrebbero cedere uno tra il Ninja e Strootman. L’agente del belga, secondo Il Corriere dello Sport, Alessandro Beltrami, era a Milano ed è passato in Lega dove non c’era il ds Ausilio, ma in compenso ha parlato con il dg della Roma Baldissoni. Spalletti vuole Radja e lo ha ribadito anche telefonicamente allo stesso calciatore, Beltrami ha apparecchiato la trattativa che non è ancora iniziata. La Roma, per 40 milioni, sarebbe disposta a lasciar andare il calciatore. I giallorossi ne hanno investiti circa 30 per Cristante, che potrebbe diventare l’erede dell’ex Cagliari.

L’Inter è pronta a trattare e potrebbe mettere sul piatto una cifra non lontana dai 40 milioni richiesti dalla Roma. L’eventuale arrivo di Radja non chiude le porte all’eventuale arrivo del connazionale Moussa Dembelè. Il centrocampista del Tottenham rimane il primo obiettivo per il centrocampo. Spalletti vuole aggiungere fisicità accanto alla classe di Marcelo Brozovic e il belga degli Spurs, legato da un solo anno di contratto ai londinesi, è il primo obiettivo. Il Tottenham spara alto e chiede 30 milioni, l’Inter lo valuta la metà. Si può trattare. Inter alla belga: pronto l’assalto a Nainggolan e Dembelè.