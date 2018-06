Joao Miranda può dire addio all’Inter? La risposta arriva dalla Turchia ed è sì: il Galatasaray si è messo sulle tracce del difensore brasiliano, che punta al rinnovo

L’Inter sta pensando al rinnovo di uno dei pilastri delle ultime stagioni, ma il Galatasaray si mette di mezzo. Joao Miranda è protagonista di un triangolo di mercato interessante, stando alle voci che arrivano dalla Turchia. Il difensore centrale piace moltissimo a Fatih Terim, fresco vincitore del campionato. Il tecnico del Gala vuole nomi altisonanti in difesa per imporsi pure in Europa e il giocatore dell’Inter ha il profilo giusto.

Secondo lygradio.com ci sarebbe già una prima proposta da parte del Galatasaray: due milioni di euro per riuscire a strappare il sì dell’Inter. Ancora non si sa se questi rumors corrispondono a verità, ma il Gala sta trattando pure Nagatomo con l’Inter e chissà che non possa essere scappata pure una richiesta per Miranda. Adesso il brasiliano è a un bivio: o va in Turchia o rinnova il contratto in scadenza nel 2019.