In scadenza 30 giugno 2019, Joao Miranda è stato accostati a numerosi club nelle ultime settimane ma potrebbe continuare la sua avventura nell’Inter: offerto il rinnovo

L’arrivo di Stefan de Vrij potrebbe diminuire il minutaggio di Joao Miranda, ma l’Inter ha intenzione di blindare il difensore brasiliano. In scadenza 30 giugno 2019, il classe 1984 nelle ultime settimane è stato accostato a numerosi club, in particolare al Palmeiras, ma la dirigenza nerazzurra non ha intenzione di lasciarlo partire.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, l’Inter ha messo sul piatto il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2020: Luciano Spalletti considera l’ex Atletico Madrid una pedina fondamentale per il gruppo nerazzurro e vuole continuare a puntare su di lui. Filtra fiducia da Appiano Gentile, accordo sempre più vicino…