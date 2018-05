Calciomercato Inter, quale futuro per Joao Miranda? In scadenza 30 giugno 2019, il centrale difensivo è finito nel mirino del Palmeiras

Nuovi aggiornamenti sul futuro di Joao Miranda. Da tre stagioni cardine della difesa dell’Inter, il centrale brasiliano è in scadenza 30 giugno 2019 e per il momento non ci sono novità sulla trattativa con la dirigenza nerazzurra per il prolungamento contrattuale. L’arrivo di Stefan de Vrij dalla Lazio rischia di diminuire il minutaggio del classe 1984 e non è da escludere un addio in estate…

Non mancano i club sulle sue tracce e dal Brasile giungono indiscrezioni rilevanti: secondo quanto riporta Yahoo Esportes, il Palmeiras ha messo nel mirino l’ex Atletico Madrid in vista della sessione di mercato estivo. Alexandre Mattos, direttore sportivo del Verdao, è alla ricerca di un difensore di esperienza ed è pronto a intavolare una trattiva per Miranda.