De Vrij annuncia: «Ho firmato per l’Inter», ecco i dettagli

La rivelazione di De Vrij sul proprio futuro, scelta l’Inter di Spalletti dopo l’esperienza con la Lazio: il classe ’92 olandese conferma il colpo di mercato

Eccolo qua il colpo di calciomercato dell’Inter per la difesa: è Stefan De Vrij. Il difensore olandese della Lazio scioglie ufficialmente la riserva e annuncia di essere un prossimo acquisto nerazzurro. La notizia era stata confermata ufficiosamente già nelle scorse settimane dai protagonisti, tuttavia adesso il matrimonio è stato ufficializzato da De Vrij stesso. Ultimi dubbi spazzati via, al termine della scadenza del contratto con la Lazio il difensore si trasferirà all’Inter dove comporrà il pacchetto difensivo dei centrali con Skriniar, Miranda e Ranocchia.

Il difensore, impegnato con l’Olanda con cui giocherà il prossimo 4 giugno contro l’Italia, ha già firmato il contratto con l’Inter ed è arrivato a parametro zero dalla Lazio. Adesso ci siamo, ecco anche la conferma ufficiale dello stesso De Vrij ai microfoni del giornale olandese Algemen Dagblad. Queste le parole che confermano il botto di calciomercato estivo nerazzurro per il 2018: «Ho firmato un contratto con l’Inter per i prossimi cinque anni, non vedo l’ora di iniziare». Accordo quinquennale per l’ex Lazio, tutto pronto per la nuova avventura.