Per Srna Inter e Cagliari pronte a duellare, intanto Nagatomo è sempre più vicino al Galatasaray: le ultime di calciomercato sulle fasce

L’Inter e il Galatasaray sono a colloquio per Yuto Nagatomo, ma dall’est potrebbero arrivare altre novità per i nerazzurri, vedi Darijo Srna. Partiamo da Nagatomo, perché oggi erano a Milano i dirigenti turchi per poter prendere tutto il cartellino del giapponese. Il terzino è in prestito a Istanbul e ha vinto già il campionato, si è ambientato bene e potrebbe rimanere. Il Galatasaray offre due milioni di euro, l’Inter invece non sembra intenzionata a scendere sotto quattro milioni. Le due parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni, ma sembra che Nagatomo possa trasferirsi al Gala a titolo definitivo.

La vera novità, secondo Sky Sport, riguarda Srna. Fino a poche ore fa sembrava che il Cagliari avesse in pugno il terzino croato, che tra tre settimane vedrà concludersi l’esperienza pluriennale con lo Shakhtar Donetsk. Pareva fatta a parametro zero con il club sardo, ma l’Inter si è inserita e potrebbe far vacillare Srna. Non è stata fatta ancora un’offerta, ma il terzino piace ai nerazzurri perché porterebbe esperienza e arriverebbe senza pagare il cartellino. L’Inter fa le prime mosse per strapparlo al Cagliari.