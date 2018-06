Nagatomo-Galatasaray: i dirigenti del club turco a Milano per trattare con l’Inter il riscatto del giocatore

Nagatomo, si lavora per la permanenza al Galatasaray. Come riportato da Sky Sport, i dirigenti del club turco sono arrivati a Milano per trattare con l’Inter il riscatto del giocatore. Il giapponese era arrivato al Galatasaray in gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto; protagonista di mesi positivi a Istanbul, lo stesso calciatore ha a piu riprese ammesso la sua volontà: continuare col club giallorosso. L’Inter valuta il suo cartellino sui 4 milioni, mentre il club turco vorrebbe trovare l’accordo a 2.