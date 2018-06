Srna al Cagliari, il croato è in città: cosa manca per l’accordo

Calciomercato Cagliari, il croato Srna è in città per visitare le strutture del club: va in scadenza con lo Shakhtar il 30 giugno, firmerà con il Cagliari?

Darijo Srna è a Cagliari. Il difensore in forza allo Shakhtar Donetsk è arrivato in città nelle scorse ore. A breve potrebbe diventare un nuovo rinforzo per la società di Giulini. Prosegue, dunque, l’opera di rafforzamento della rosa che negli ultimi anni non ha pagato (ricordate Van der Wiel e Bruno Alves?) di inserire calciatori dal grandissimo pedigree internazionale. Srna, calciatore croato classe 1982, ha 36 anni e potrebbe a breve firmare il suo nuovo contratto con il Cagliari.

Questa mattina, come riportato dalla redazione di Sky Sport, Srna è a Cagliari per conoscere la città e lai strutture del club rossoblù. Era accompagnato da alcuni dirigenti, tra cui il direttore generale del club Passetti. Dopo quindici stagioni con la maglia dello Shakhtar Donestk a fine anno Srna lascerà l’Ucraina e si trasferirà a parametro zero: potrebbe a breve firmare un contratto di un anno con i rossoblù. Il 36enne croato ha dalla sua ben 134 presenze con la maglia della Nazionale, più oltre cento presenze nelle competizioni europee. Il suo contratto scade il 30 giugno: poi sarà un nuovo calciatore del Cagliari? Nelle prossime ore potrebbe arrivare la risposta definitiva.